中文系畢業參加半導體相關培訓 年薪馬上破百萬

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聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
人工智慧（AI）可望驅動生產力大幅成長，國發會預估台灣到2028年時，AI人才缺口可能會達到35萬人，不少文史畢業生也積極換跑道投入AI培訓。（路透）
人工智慧（AI）可望驅動生產力大幅成長，國發會預估台灣到2028年時，AI人才缺口可能會達到35萬人，不少文史畢業生也積極換跑道投入AI培訓。（路透）

國發會預估，台灣到2028年時，AI人才缺口可能會達到35萬人。經濟部把培育AI人才列為重點政策，希望能和國際大廠合作，力拚培訓20萬人。

1111人力銀行與《科技島》AI人工智慧學院就攜手輔仁大學人工智慧發展中心、優久大學聯盟共同合作開設「AI應用規劃師培訓班」，第一期結訓後有八成學員成功考取經濟部IPAS AI應用規劃師初級證照，第二期更吸引超過500人報名。觀察學員的學經歷分布，有8成是在職者，主要任職於科技業、金融業、醫療業三大產業，另外2成則是在學生。

1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，近幾年受到大缺工影響，不只是科技業或金融業，包括服務業、製造業、物流業等，都陸續導入AI開創最大產值。根據1111人力銀行資料庫顯示，6月份AI相關工作職缺數為1.8萬筆，和去年同期相比大幅成長15%，當中除了科技業開出的工程師職缺、金融業開出不少分析師職缺外，甚至連傳產、不動產、物流、媒體產業等都祭出AI相關工作機會，說明各行各業對於「懂AI、會用AI」的人才需求量大增。

台大電機系特聘教授張耀文舉例，有一個人中文系畢業後投身出版業工作，因為薪水普通，他一直想要更高的薪水，所以毅然決然參加半導體相關領域的培訓，也順利進去公司從事比較初階的工作，年薪馬上突破百萬元。張耀文認為，半導體領域既深又廣，有很多不同職缺，是可以藉由培訓養成，不一定要透過大學四年的訓練才能勝任。

想填補35萬的AI人才缺口，張耀文建議人力銀行可以規劃職能發展地圖，提供不同領域背景但又想進入科技產業的人一個職涯方向。結合產官學界共同開設技術課程，整合線上課程集中資源，分為初、中、進階，修習完畢後，即可獲得認證或證書，讓想轉職的人有跡可循，也能緩解理工人才不足的困境，結訓後推薦給企業，精準媒合達到雙贏，這樣一步一腳印有系統的發展，對整體社會將有很大的貢獻。　　

曾仲葳表示，觀察第二期「AI應用規劃師培訓班」的報名學員，有高達38%是碩博士文憑，儘管目前看來，高學歷者對於AI教育更加重視，也願意投入更多心力，但未來AI人才的需求只會越來越多，「只要願意加入，永遠都不嫌晚。」

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為解決AI人才荒的核心問題，1111人力銀行將於7月10日（四）舉辦線上論壇，邀請產官學代表齊聚一堂，深入研討「如何將科技力向下扎根」。

AI

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