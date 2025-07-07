鈺緯慶30周年三箭齊發 全新官網同步上線

佳世達集團旗下專業醫療顯示器廠商鈺緯（4153）科技宣布三大進展，首創手術房用 55 吋與 65 吋光學貼合（OB）LCD 顯示器，獲得國際一線客戶青睞並進入量產階段、QDII 系列標準品（OTS）平台產品將於7月正式出貨，以及 OLED 成功導入超音波影像應用。適逢30周年，鈺緯全新官網也於近日上線，潛在客戶能更直觀了解鈺緯的客製化顯示能力，進一步縮短導入流程、提升轉化效率。

隨著醫療數位影像需求快速升級，設備製造商對顯示器的品質、整合性與供應彈性提出更高挑戰。擁有三十年專業經驗的鈺緯科技，結合佳世達集團的面板與製造資源，持續拓展高階影像應用布局。

鈺緯總經理劉淑琪表示：「醫療顯示器就像是醫護人員在救命關頭的第二雙眼睛，必須具備高解析與高穩定性。我們55吋與65吋的OB手術房解決方案，是業界首見的大尺寸貼合顯示器設計，能獲得國際客戶認可，是鈺緯設計與製造實力的最佳證明。」

光學貼合技術跨越挑戰，大尺寸LCD進軍高階手術房應用

大尺寸顯示器長期是醫療應用的技術門檻，特別是在OB（Optical Bonding，光學貼合）過程中，必須兼顧暗階均勻度與貼合良率，同時克服反射與漏光問題。鈺緯與佳世達攜手優化結構設計與貼合製程，首創導入手術房使用的 55 吋與 65 吋醫療用 LCD 顯示器，已成功推進至量產階段。搭配AGAR（Anti-Glare, Anti-Reflective）玻璃方案，有效降低環境光源在螢幕表面的反射干擾，提供適用於心導管室與內視鏡手術等醫療場域的高品質顯示解決方案。

QDII OTS平台：彈性設計，快速導入

面對設備商在入門級醫療顯示與工控應用上的多元需求，鈺緯推出全新QDII 系列，定位為 OTS（Off-The-Shelf）平台，提供代理通路與系統整合商一套快速導入、彈性靈活、經濟效益高的顯示解決方案。

QDII系列集結佳世達集團的面板資源與製造產能，從面板選用、治具共享到量產排程，全面提升供應效率與交期彈性。同時，QDII延續鈺緯在醫療顯示器的結構設計與品質控管經驗，讓此入門級平台在穩定性與可靠性上依然具備專業水準。

OLED 導入超音波應用，克服殘影與壽命問題

OLED面板擁有極高對比、快速響應等先天優勢，理論上非常適合即時醫療影像，但過去因殘影與壽命問題，導入速度有限。鈺緯將OLED導入超音波設備，透過專利影像控制技術，有效提升穩定性，改善殘影表現，期許未來應用於更多的醫療場域，提升醫療顯示品質。