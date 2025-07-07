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摺疊機紅海 非蘋陣營拚更薄

聯合報／ 記者陳昱翔／台北報導

蘋果首款iPhone摺疊機傳出將在明年問世，包括三星、OPPO、vivo、華為等非蘋陣營也都繃緊神經應戰；業界人士表示，今年非蘋陣營的新款摺疊機除全面導入ＡＩ技術外，機身也將更加輕薄，摺痕也處理得比以前好，期盼藉此卡位市場版圖，降低未來蘋果加入戰局後的衝擊。

業界人士表示，不光是果粉在等iPhone摺疊機，各家手機品牌廠也都在等蘋果出招，一來是想看蘋果有何能耐後來居上，二來是蘋果加入戰局後，市場對摺疊機的接受度與滲透率肯定快速擴大，對產業發展有幫助。

其中，三星將於九日在美國紐約布魯克林舉辦Galaxy Unpacked 2025發表會，今年發表會以「The Ultra Experience Is Ready To Unfold」（極致體驗準備好被揭開）為主題；市場推測，包括Galaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7都將亮相。

業界人士說，三星在全球摺疊機的市占率高達六成以上，因此每年新機發表都相當具有指標性，甚至可說是全球摺疊機市場的風向球，預料當天發表會也將牽動下半年摺疊機產業發展。

針對新機規格，三星日前對外宣稱，將打造有史以來最輕薄的摺疊機，市場推估今年機身厚薄度很可能低於一公分，以輕薄可攜性高，當作開賣後的行銷賣點。

其中，高階機種Galaxy Z Fold 7不僅厚度將進一步瘦身，內螢幕也將擴大為八點二吋，邊框則縮減到只有一公釐，創造接近滿版的視覺感受；小摺機Galaxy Z Flip 7則會在外螢幕進行升級，取消原先類似資料夾的外型，改以滿版呈現，電池則有小幅升級。

三星 折疊手機 蘋果

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