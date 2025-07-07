蘋果明年推iPhone摺疊機 劍指三星

供應鏈消息指出，蘋果首款iPhone摺疊機將在今年底之前完成試產階段，並於明年上半年進入整機測試、下半年步入量產與正式發表，藉此挑戰三星的摺疊機霸主地位。

市場推估，包括台積電、鴻海、新日興等蘋果供應鏈均將成為iPhone摺疊機重要的協力廠。

目前三星為全球摺疊機龍頭，其次為陸系品牌廠華為。據指出，全球摺疊式手機出貨量在二○二三年到高峰，達到二一二○萬台，隔年下滑到一八八○萬台，年減百分之十一點三，二○二五年則預估將回升，年增百分之三點七，出貨規模估計約一九五○萬台。

近年來蘋果iPhone摺疊機市場傳聞不斷，但始終未問世，甚至傳出一再延宕，外界高度懷疑蘋果是否推出摺疊機；如今供應鏈確認蘋果將率先推出iPhone摺疊機，iPad摺疊機種則暫緩，主要是擔心iPad摺疊機種售價恐過高，市場接受度將偏低。

業界人士指出，蘋果在摺疊機項目已開發超過五年，光是設計改版的次數就有雙位數之多，且一直以來都未拍板定案，近期總算才確認全機設計，並將在今年底之前邁入試產階段，相關供應鏈也將同步正式啟動。

據悉，早在三星於二○一九年發表全球首款摺疊機後，除蘋果外，不少品牌廠也都跟進發表摺疊機，而蘋果開發摺疊機的時間不僅遠超過同業，若新機開發不順或市場大環境不如預期，即使都已經開模，也會直接喊卡，顯示蘋果對首款iPhone摺疊機的要求與登場時間都相當嚴苛。

業界人士表示，正因為蘋果對產品的要求近乎完美，導致開發時間持續拉長，不少設計也是說改就改，很多供應鏈都吃不消而離開，能留下的業者大多是抗壓性十足，才有機會撐到新品上市的一天。

供應鏈消息指出，蘋果公司初步規畫iPhone摺疊機首年出貨量約七百萬台，等於是全球摺疊機全年出貨量的三成多，意味著蘋果有信心新品上市後，直接取得三成左右的市占率。

對此，法人認為，摺疊機市場確實正在擴大，無論是市場滲透率或用戶接受度都雙雙成長，但在僧多粥少情況下，摺疊機市場終究是要面對高度競爭，最終也會開始滲透到中小價位機種，品牌競爭勢必會日益劇烈。