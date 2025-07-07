蘋果衝折疊機 預計年底前完成試產、明年亮相 台積、鴻海等搶搭商機

蘋果衝刺首款折疊iPhone問世，供應鏈傳出，蘋果要求協力廠今年底前完成折疊iPhone試產，預計2026上半年進入整機測試、2026下半年量產並對外發表，挑戰三星折疊機霸主地位。

供應鏈消息指出，蘋果初步規劃折疊iPhone問世第一年出貨量約700萬支，相當於要拿下全球折疊機總量三成以上的市占。市場推估，包括台積電（2330）、鴻海、新日興等台廠均是折疊iPhone主要供應商，將搶搭商機。

非蘋品牌近年陸續端出折疊機，蘋果跟進推折疊iPhone的傳聞不斷，但始終未問世，甚至傳出一再延宕，讓外界霧裡看花，也開始對蘋果是否推出折疊機感到高度懷疑。如今，供應鏈確認蘋果將率先推出折疊iPhone，iPad折疊款則暫緩，主因擔心折疊iPad售價恐過高，不利市場買氣。

圖／經濟日報提供

業界透露，蘋果在折疊機項目已開發超過五年，光是設計改版的次數就有雙位數之多，且一直以來都未拍板定案，近期總算才確認全機設計，並將在今年底前邁入試產，相關供應鏈正式「動起來」。

業界人士指出，早在三星2019年發表全球首款折疊機，且不少品牌廠陸續投入相關領域之後，蘋果其實也並未錯過，但蘋果要求甚嚴，若新機開發不順或市場大環境不如預期，即使都已經開模了，也會臨時喊卡，使得折疊iPhone問世時程一再遞延。

正因蘋果對產品要求近乎完美，導致開發時間持續拉長，不少設計也是「說改就改」，使得不少協力廠大喊「吃不消」，甚至陸續退出相關開發計畫，能留下的供應鏈大多抗壓性十足，要與蘋果共同搶進折疊機大商機。