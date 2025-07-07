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蘋果衝折疊機 非蘋陣營嚴陣以待

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

蘋果首款折疊iPhone問世邁入倒數計時，三星、OPPO、vivo、華為等非蘋陣營繃緊神經應戰。業界人士表示，今年非蘋陣營折疊新機除全面導入更多AI技術之外，機身也將更加輕薄，折痕也處理得比以前更好，期盼藉此卡位市場版圖，降低未來蘋果加入戰局後的衝擊。

業界表示，不光是果粉在等待折疊iPhone上市，各大手機品牌也都在等蘋果出招，一來是想看蘋果有何能耐後來居上，二來是蘋果加入戰局後，市場對折疊機的接受度與滲透率肯定快速擴大，對產業發展有幫助。

其中，三星將在9日於美國紐約布魯克林舉辦Galaxy Unpacked 2025發表會，今年發表會以「The Ultra Experience Is Ready To Unfold」（極致體驗準備好被揭開）為主題。市場推測，三星將端出年度新款折疊機Galaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7等搶市。

業界人士指出，三星在全球折疊機市占率高達六成以上，每年新機發表都相當具有指標性，甚至可說是全球折疊機市場的風向球，此次新機銷售狀況，牽動下半年折疊機產業發展。

針對新機規格方面，由於三星官方日前對外宣稱，將打造有史以來最輕薄的折疊機，因此市場推估今年機身厚薄度很可能低於1公分。

iPhone 三星 蘋果

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