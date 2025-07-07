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蘋果新品注入強心針 鴻海、台積電等都將受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

蘋果積極打造首款折疊iPhone之際，Mac桌機與筆電等產品同步喊衝。市場傳出，蘋果已擘劃15款Mac新品藍圖，產品線一路直達2026年末，涵蓋M5與M6晶片等機種，並可望推出平價MacBook，隨著筆電、桌機新品齊發，主要供應商鴻海（2317）、台積電、廣達、精元等都將受惠。

據悉，這15款Mac新品藍圖當中，M5機種將在2025下半年上市，包括四款MacBook Pro、一款Mac Mini、一款iMac、與一款Mac Pro；明年則有13吋及15吋搭載M5晶片的MacBook Air、Mac Studio，以及首款搭載M6 Pro/M6 Max晶片的MacBook Pro問世，備受矚目。

就細節來看，2025下半年推出的搭載M5系列晶片產品，包括一、MacBook Pro，將推出四款配置，延續14吋與16吋雙尺寸，搭載M5 Pro/M5 Max晶片，沿用現款外觀設計。最受關注的是，新一代Apple silicon晶片採用台積電SoIC-mH 2.5D封裝技術，實現CPU/GPU分離設計以優化散熱性能。

二、Mac mini的M5 Pro版本開發中。三、iMac機型，疑似M5升級版。四、Mac Pro，預計2025年末發布，猜測會搭載M3 Ultra或M5 Ultra晶片。

2026年規劃推出的產品，包括一、MacBook Air，涵蓋13吋與15吋機型，預計搭載M5晶片。二，Mac Studio，可能搭載超越M3 Ultra的新晶片。三，MacBook Pro，2026年末推出14與16英吋，雙尺寸機型重大改款，配備AMOLED螢幕並減薄機身。

MacBook MacBook Pro 晶片

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