鴻海電動車攻日 日產扮盟友

鴻海AI伺服器業務熱轉之際，電動車事業也捎來好消息，傳將利用日產汽車（NISSAN）在日本當地工廠生產電動車，壯大日本市場版圖。

日經新聞報導，日產汽車已與鴻海（2317）展開協議，探討電動車領域的合作。日產考慮其位於神奈川縣橫須賀市、被列為經營重建整併對象的追濱工廠，導入鴻海的電動車生產計畫。若雙方成功達成合作，日產的追濱工廠將得以繼續營運，並能維持日本國內汽車零組件的供應網路。

日產的追濱工廠自1961年起投入營運，目前主要生產「Note」等車款，年產能可達24萬輛。追濱工廠占地約170公頃（相當於36個東京巨蛋），內部設有碰撞試驗場、測試跑道、研究所及可供汽車專用船停靠的碼頭。

日產相關人士向日經濟新聞透露，追濱工廠是擁有約3,900名員工（截至2024年10月底）的主要生產基地。鴻海希望在追濱工廠生產自家品牌的電動車，日產則可透過將閒置產線轉交鴻海使用，提高整體稼動率，雙方可互利共贏。