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美盯AI晶片銷馬泰 鴻海美國廠訂單將變多

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輝達AI晶片持續熱銷，隨著美國盯上大馬與泰國，「美國製造」優勢將更顯現，台廠中，鴻海（2317）美國產能獨霸，不僅GB200出貨熱轉中，後續GB300接棒上陣，已有輝達轉投資CoreWeave訂單到手，隨泰國、大馬取得AI晶片更難，後續會有更多客戶下單美國，鴻海將成為大贏家，有望拿下更多訂單。

鴻海在全球布建AI伺服器產能，以美國、墨西哥、台灣與越南等地為主，其中，美國AI伺服器生產基地鎖定德州與威斯康辛州，同時是唯一在美國加州聖荷西設立AI伺服器研發中心的廠商，以接近客戶，與客戶共同開發新一代AI伺服器產品。

鴻海加碼美國投資不手軟，日前公告旗下子公司美國鴻佰科技（Ingrasys Technology USA Inc.）斥資1.42億美元 (約新台幣47億元)，取得位於美國德州休士頓的土地及廠房。外界推測，鴻海此舉是擴產AI伺服器，就近服務美系客戶。

另外，市場也傳出，鴻海攜手輝達於明年首季在鴻海休士頓工廠部署人形機器人，並開始生產GB300 AI伺服器。

緯創、廣達等台廠也正積極擴大美國製造量能，避開東南亞不確定性影響。緯創5月公告，預計斥資逾11億美元（逾新台幣330億元），用以增資美國子公司與德州達拉斯擴廠。

AI 美國 鴻海

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