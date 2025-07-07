美打紅潮盯AI晶片銷馬泰 緯穎、廣達等台鏈將受影響

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
美國商務部傳正起草新規則，收緊AI晶片出口馬來西亞、泰國，藉此防堵高階晶片透過第三地流入大陸。（路透）
美國商務部傳正起草新規則，收緊AI晶片出口馬來西亞、泰國，藉此防堵高階晶片透過第三地流入大陸。（路透）

美國商務部傳正起草新規則，收緊AI晶片出口馬來西亞、泰國，藉此防堵高階晶片透過第三地流入大陸。大馬、泰國是全球AI伺服器生產重鎮，其中，緯穎（6669）在大馬產能龐大，泰國則是廣達（2382）東南亞重點布局國家，美國管制措施恐導致東南亞AI伺服器生產受阻，牽動相關台廠後市。

綜合彭博等外媒報導，美國商務部計劃要求企業在向馬來西亞、泰國兩地出口AI晶片之前，必須取得美國政府的出口許可。目前該計畫尚未定案，但將是美方再度加強限制中國大陸取得高效能AI晶片的新措施。

由於許多美國科技巨頭，例如甲骨文（Oracle）在大馬等地均設有資料中心，美國具體限制範圍仍有待釐清。

其中一項建議是，僅允許將AI晶片出口給在當地設有子公司的美國總部企業，並限制使用範圍於這些公司本身。

圖／經濟日報提供
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面對美國可能祭出對東南亞新的AI晶片出口管制，台廠嚴陣以待。廣達泰國廠區主要生產AI伺服器半成品L6（伺服器主機板），若美方祭出新管制措施，市場憂心恐不利廣達泰國廠出貨。

廣達昨（6）日表示，美國相關出口管制目前仍無細節，一旦細節出爐，是由客戶與美國政府協商，廣達能做的就是做好全球布局，目前集團在美國、台灣與泰國都有生產基地，將因應客戶需求，決定在哪裡生產。

大馬是全球伺服器生產重鎮，以柔佛州為最大資料中心投資據點，也是亞太地區第九大資料中心市場，吸引包括澳洲資料中心巨擘AirTrunk在內的跨國企業資料中心進駐，微軟去年也在柔佛州購地要蓋資料中心。

台廠當中，緯穎在大馬布局最深且廣，掌握當地龐大訂單，若美方落實收緊AI晶片出口管制，恐牽動緯穎出貨。至昨日截稿前，緯穎並未回應相關議題。

據悉，緯穎位於馬來西亞的AI伺服器機櫃組裝廠已於2023年量產，至於AI伺服器主機板生產線，也於2024年第4季開始量產。另外，緯穎在台灣、墨西哥與捷克都有產能，之前也宣布要在美國德州購建新廠。

至於大馬、泰國為何被美國盯上，業界指出，大馬未被列為輝達主要營收來源地，外界對輝達在當地的實際銷售額並不清楚。但近幾季來，大馬已成為大量從台灣進口的運算設備與零組件的主要目的地。此外，該國亦被用來規避美國對中國大陸製商品的進口關稅，可能是美國商務部關切的另一原因。

至於泰國，則被懷疑是輝達AI晶片走私至中國大陸的樞紐之一，但由於缺乏正式資料，目前無法確認情況是否屬實。

華爾街日報等媒體先前報導，中國大陸買家透過大馬、越南等國購入輝達最新款AI晶片。也有報告指出，大陸AI新創公司DeepSeek取得2萬顆受到出口管制的輝達AI晶片。

AI 晶片 美國商務部

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