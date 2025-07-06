日媒：鴻海將利用日產工廠生產電動車 擴大日本市場版圖

日經報導，日產汽車已與鴻海（2317）展開協商，計劃在電動車（EV）領域進行合作。雙方正考慮將合作據點設於神奈川縣橫須賀市的追濱工廠，該工廠目前是日產經營重建計畫中的整併候選工廠。如若合作實現，追濱工廠將得以保留，並可維持國內汽車零組件供應鏈。

日產相關人士向《日本經濟新聞》透露，追濱工廠是擁有約3,900名員工（截至2024年10月底）的主要生產基地，先前已有神奈川縣及地方政府表達關切之聲。

日產與鴻海正以活化追濱工廠為核心討論合作方案。鴻海希望在追濱工廠生產自家品牌的電動車。日產則可透過將閒置產線轉交鴻海使用，提高整體稼動率，雙方可互利共贏。

鴻海在海外透過合資形式建立電動車生產體系。2024年曾出資德國汽車零件巨頭ZF的底盤子公司，取得50%股份，成立合資企業。若活用追濱工廠，亦有可能採取與日產合資的方式。

日產於今年5月公布重整計畫，將全球整車工廠從17處縮減為10處。據悉，追濱工廠與其子公司湘南工廠（神奈川縣平塚市）皆為國內整併候選工廠。

追濱工廠自1961年起投入營運，目前主要生產「Note」等車款。雖具備年產24萬輛的能力，根據市場調研公司MarkLines數據，2024年該工廠稼動率僅達40%，遠低於損益平衡所需的80%，成為公司營運負擔。

若能避免關閉追濱工廠，將有助於日產的經營重建。不僅可避免人員調動與裁員，亦能大幅減少重整費用。此外，由於工廠周邊聚集大量日產相關零組件供應商，亦有助於維持供應鏈穩定。

追濱工廠占地約170公頃（相當於36個東京巨蛋），內部設有碰撞試驗場、測試跑道、研究所及可供汽車專用船停靠的碼頭。

若合作實現，日產預計仍可持續使用測試跑道與試驗設施，減輕業務影響。