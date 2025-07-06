傳英特爾將跳級 追趕台積電先進製程

市場傳出，英特爾新任執行長陳立武考慮對晶圓代工策略進行重大調整，最快會於7月董事會討論是否停止向新客戶推銷18A，改為集中資源發展下一代14A製程，以「跳級」方式，追趕台積電（2330）更先進的製程。

國內大型法人機構分析，英特爾的18A與14A製程，分別代表其晶圓代工藍圖中「1.8奈米」與「1.4奈米」世代技術節點。雖然18A號稱可達2奈米等級，技術上對應台積電的N3製程，但台積電早在2022年底就已量產N3製程，技術與產能領先。

面對台積電已公布預計2028年投產的A14製程，英特爾則希望於2027年進行14A的風險試產，試圖以時間差取得競爭優勢。

英特爾18A製程在市場端難以吸引訂單，絕大多數大客戶仍選擇與台積電合作，導致英特爾Foundry業務持續虧損，今年第1季Intel Foundry營損率達50%，與台積電營益率49%差距甚遠。

而英特爾2024年公布的淨虧損達188億美元，為近四十年來首度轉虧，凸顯其在先進製程競爭上的困境。為了重振英特爾與晶圓代工事業，新任執行長陳立武計畫調整策略，可能停止向新客戶推銷18A製程，改將資源集中於更具未來潛力的14A製程開發。

儘管如此，英特爾仍會履行對既有客戶如亞馬遜與微軟的承諾，持續以18A生產少量晶片，並供應自家產品使用。若該計畫獲董事會通過，將成為陳立武上任後最具影響力的轉型決策之一。