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Switch 2台灣7月10日開賣 供應鏈台廠有望受惠

中央社／ 台北6日電

時隔8年，任天堂推出新一代遊戲機Switch 2，繼6月在日本、美國等地搶先發售後，7月10日即將在台灣開賣，將掀起玩家搶購熱潮，鴻準、旺宏、偉詮電等Switch供應鏈台廠有望受惠。

任天堂Switch 2即將於7月10日正式在台灣開賣，單機建議售價為新台幣14380元，任天堂授權的台灣代理商傑仕登已宣布，準備在當日凌晨零時舉辦「零時首賣會」活動，炒熱市場氣氛。

Switch 2是任天堂遊戲機Nintendo Switch的後繼機種，向下相容第1代Switch大部分遊戲與配件，另外新機採用輝達（NVIDIA）新一代客製化晶片，處理效能大幅提升。

與第1代Switch相比，Switch 2最大特色在於掌機螢幕從6.2吋升級至7.9吋，內建儲存空間從32GB提升到256GB，Joy-Con 2控制器也改採磁吸設計，安裝更快更穩定，還能一鍵單手拆卸。

此為任天堂時隔8年再度推出新機，Switch 2一上市立刻造成轟動，6月5日在日本、美國、加拿大、歐洲、大洋洲、韓國、香港等地搶先發售後，短短4天全球銷售量超過350萬台，為第1代Switch剛發售時的2倍，創下任天堂遊戲機開賣銷售速度紀錄。

接著Switch 2 6月26日於泰國、新加坡、菲律賓開賣，7月3日在馬來西亞上市，7月10日即將輪到台灣。隨著愈來愈多國家加入銷售行列，可望推升出貨量。

Switch供應鏈台廠負責遊戲機組裝及機殼供應的鴻準，為Switch 2發售預做準備，從去年底、今年初就開始全力出貨，根據鴻準法說會統計資料，第1季遊戲機產品占公司營收比重，從去年同期的59.8%大幅拉升至87%。

鴻準代理發言人林鈺凱日前表示，公司今年上半年各主要產品線以遊戲機動能最強。鴻準持續發展金屬機殼薄形化，這次應用在客戶的新款遊戲機，另外在遊戲手把方面，也採用一體化成形和3D磁力感測技術，強化使用者體驗，並延長產品壽命。

不過有法人提醒，這回Switch 2一推出就碰到美國對等關稅，造成銷美產品成本提高，任天堂社長古川俊太郎先前已預告「未來可能視關稅變化考慮調高Switch 2售價」，是否會因此衝擊買氣，後續拉貨動能有待觀察。

Switch 遊戲機 鴻準

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