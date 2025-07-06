三星輕薄折疊機7月9日亮相 台鏈有望沾光

三星將於9日在美國紐約布魯克林舉辦Galaxy Unpacked 2025發表會，今年發表會以「The Ultra Experience Is Ready To Unfold」（極致體驗準備好被揭開）為主題。市場推測，包括Galaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7都將一同亮相。

業界人士表示，由於三星是折疊機龍頭廠，因此新機銷售狀況可說是產業風向球，若銷售能優於預期，未來折疊機市場勢必會持續擴大，而國內供應鏈也將同步受惠。

業界人士指出，過往三星都在上半年初推出Galaxy S系列，並在下半年初推出Galaxy Z系列，而今年折疊機陣容很可能從原先二款，增加到三款，同時也會在發表會上更新智慧手表與耳機產品線。

三星Galaxy Unpacked 2025發表會概況 圖／經濟日報提供

其中，市場預期，三星新款折疊機Galaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7，仍會是此次發表會的亮點新品，吸引市場關注。據外電消息指出，除了左右開折的Galaxy Z Fold 7與上下開折的Galaxy Z Flip 7外，今年還會多推出一款價格更親民的折疊機Galaxy Z Flip 7 FE，但此消息尚未獲得三星官方證實。

據悉，三星自2019年推出全球首款折疊機後，至今每年都會更新產品線，且全球折疊機市占率高達六成以上，遙遙領先其他競爭對手，折疊機霸主地位相當穩固。

針對新機規格方面，由於三星官方日前也對外宣稱，將打造有史以來最輕薄的折疊機，因此市場推估今年機身厚薄度很可能低於1公分，以輕薄可攜性高，當作開賣後的行銷賣點。

其中，高階機種Galaxy Z Fold 7不僅厚度將進一步瘦身，內螢幕也將擴大為8.2吋，邊框則縮減到只有1mm，創造接近滿版的視覺感受；小折機Galaxy Z Flip 7則會在外螢幕升級，取消原先類似資料夾的外型，改以滿版呈現，電池則有小幅升級。