工研院7月7日秀AI應用成果 展現12項跨域技術

工研院將於7日舉辦52周年院慶暨工研菁英頒獎典禮，並以「價值創新 ITRI前行」為主題，舉辦頒獎典禮及技術成果特展，展出12項聚焦「2035技術策略與藍圖」的跨域AI應用，涵蓋智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會等領域，及應用領域的智慧化致能技術，呈現工研院推動AI落地、加速產業升級的具體成果。

技術特展亮點包含於大阪世博展出的「AI藝廊──風格特化行銷影音生成優化技術」，結合AI與超擬真顯示，讓國寶畫作「動」起來；「AI音頻非破壞檢測技術」，協助金屬製品智慧辨識缺陷，已導入日系大廠產線，節省50%檢測時間、人力，準確率提升至98.4%；「H型鋼構低碳自動生產製造技術」整合AI、高能雷射銲接與數位孿生，顛覆半世紀工法，已量產逾3,000公噸H型鋼，促使我國成為全球第一個制定雷射銲接標準國家；與力積電合作研發全球首款整合邏輯運算和記憶體的「MOSAIC 3D AI晶片」，大幅縮短晶片傳輸距離至奈米級，成本降至五分之一。

面對AI快速發展、淨零轉型與國際局勢變動等挑戰，工研院表示，將持續深化「市場導向、價值導向」的創新策略，讓技術更貼近產業場域、發揮實質效益。

獲得2025工研菁英獎六個團隊，二項榮獲金獎肯定的「產業化貢獻獎」為「商業服務智慧革新」與「預兆診斷技術及應用」；另外有四項「傑出研究獎」涵蓋：「超低功耗邊緣辨識技術」、「智慧管路洩漏聽診系統」、「H型鋼構雷射焊接技術」及「乙烯聚合高值技術」，可分為「AI多元應用」及「環境永續貢獻」兩大類。