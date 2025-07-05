台積電晶片霸主的背後：遭遇地緣政治「三難」

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）享有稱霸先進晶片製造市場的令人稱羨地位，卻也帶來相應的負擔：在多國爭取設廠下，難以兼顧同時在多國擴張產能的承諾，並且遭遇其他兩大棘手難題。

台積電據傳為聚焦於美國投資，正延後日本熊本二廠的興建進度，顯示在各國都想打造國內晶片製造廠之際，台積電可能難以平衡對美國川普政府、以及對其他國家政府的建廠承諾。

同時，台積電也面臨諸多艱難問題，首先是要在台灣以外的基地設立多少製造產能、以及這些產能製程的先進程度，尤其台灣當局希望能「根留台灣」，期盼台積電把最先進製程留在當地。

其次為台積電在不同國家的多項投資計畫，是否會造成產能過剩。

第三是美國的關稅威脅，雖然白宮豁免半導體、半導體製造設備、個人電腦（PC）及智慧手機於對等關稅範圍之外，讓台積電暫時免遭加徵關稅，但美國商務部已對進口半導體發動國安調查，晶片關稅的陰霾依然揮之不去。

台積電則表示，該公司的全球製造擴張策略是根據客戶需求、商業機會、營運效率、政府支出水準及成本經濟考量，台積電的美國投資計畫將不會影響在其他地區的現行投資規畫。