快訊

堅持養「烏龜奶汪」被說沒救了…他1原因不放棄結局淚崩：愛讓血肉瘋狂生長

不斷更新／丹娜絲颱風進逼 陸海空交通看這裡

末日後換特價手機！三星S25 Ultra現省萬元 iPhone 16 Pro Max優惠砍5千

台積電晶片霸主的背後：遭遇地緣政治「三難」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
全球晶圓代工龍頭台積電享有稱霸先進晶片製造市場的令人稱羨地位，卻也帶來相應的負擔。路透
全球晶圓代工龍頭台積電享有稱霸先進晶片製造市場的令人稱羨地位，卻也帶來相應的負擔。路透

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）享有稱霸先進晶片製造市場的令人稱羨地位，卻也帶來相應的負擔：在多國爭取設廠下，難以兼顧同時在多國擴張產能的承諾，並且遭遇其他兩大棘手難題。

台積電據傳為聚焦於美國投資，正延後日本熊本二廠的興建進度，顯示在各國都想打造國內晶片製造廠之際，台積電可能難以平衡對美國川普政府、以及對其他國家政府的建廠承諾。

同時，台積電也面臨諸多艱難問題，首先是要在台灣以外的基地設立多少製造產能、以及這些產能製程的先進程度，尤其台灣當局希望能「根留台灣」，期盼台積電把最先進製程留在當地。

其次為台積電在不同國家的多項投資計畫，是否會造成產能過剩。

第三是美國的關稅威脅，雖然白宮豁免半導體、半導體製造設備、個人電腦（PC）及智慧手機於對等關稅範圍之外，讓台積電暫時免遭加徵關稅，但美國商務部已對進口半導體發動國安調查，晶片關稅的陰霾依然揮之不去。

台積電則表示，該公司的全球製造擴張策略是根據客戶需求、商業機會、營運效率、政府支出水準及成本經濟考量，台積電的美國投資計畫將不會影響在其他地區的現行投資規畫。

台積電 美國商務部

延伸閱讀

台商擴大赴美國投資 國銀卡位川普2.0商機

美防止走私大陸 銷馬、泰AI晶片將設限

台積熊本二廠傳延後 加速擴張美國業務

信驊好威 營收寫下雙高 受惠伺服器晶片業務成長

相關新聞

台積電晶片霸主的背後：遭遇地緣政治「三難」

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）享有稱霸先進晶片製造市場的令人稱羨地位，卻也帶來相應的負擔：在多國爭取設廠下，難以兼顧...

大立光6月營收41.46億元 月增29% 為七年同期最佳

大立光(3008）今（5）日公布6月營收41.46億元，月成長29%，年成長3%，為七年同期最佳。大立光表示，7月拉貨動...

數發部攜支付業打擊假買家 啟動聯防掃描、快速通報機制

防堵「假買家」新型詐騙模式蔓延，數位發展部昨（4）日宣布攜手13家第三方支付業者啟動聯防掃描與快速通報機制，強化源頭攔阻...

Meta 副總裁將來台 共築打詐防線

近期Meta因廣告揭示不清楚及系統性問題，被數發部再度重罰1,500萬元。Meta確定由負責公共事務與政府政策的亞太區公...

美防止走私大陸 銷馬、泰AI晶片將設限

川普政府計劃管制輝達等公司的人工智慧（AI）晶片銷往馬來西亞及泰國，以防堵AI晶片經由走私流入中國大陸。

台積熊本二廠傳延後 加速擴張美國業務

美國媒體引述知情人士報導，台積電正在延後新建日本熊本二廠，部分原因是正加速投入資金在擴張美國業務，以防川普政府可能對半導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。