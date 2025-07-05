大立光營收／6月41.46億元月增29% 7月還會更佳
大立光（3008）5日公布6月營收41.46億元，月成長29%，年成長3%，為七年同期最佳。大立光表示，7月拉貨動能比6月好。
大立光6月營收月增29%，是連兩個月營收下滑後，重返成長，顯示新機拉貨動能，另一方面，由於近年新台幣對美元匯率強升，壓抑營收動能，除了4、5月受干擾，6月台幣的升幅驚人，一舉衝破29.1元，反映於營收，相對抵減新機拉貨力道。
大立光第2季營收季減20%，年成長6%；累計今年上半年度合併營收262.52億元，年成長18%。大立光將於 下周四（10日）舉行法說會，公布第2季營運成果，上季匯損及毛利率表現、iPhone新機拉貨、機器人布局等議題將是焦點。
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