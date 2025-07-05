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Meta 副總裁將來台 共築打詐防線

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

近期Meta因廣告揭示不清楚及系統性問題，被數發部再度重罰1,500萬元。Meta確定由負責公共事務與政府政策的亞太區公共政策副總裁Simon Milner將於21日訪台，並在22日與數發部共同舉辦「全民打詐行動論壇：打擊詐騙，共築防線 」，Meta台灣部門也已經發出論壇邀請函。

市場人士指出，據了解，Simon Milner來台行程中，包括拜訪數發部官員、合辦論壇，也計畫拜會府院高層。市場傳出Meta非常「關切」台灣主管機關處分高額罰款，不過據了解，數發部在5月處罰Meta共兩案、100萬元的罰鍰，Meta並未提出行政救濟，換言之也接受先前的處分。

Meta台灣部門強調，Simon Milner此行來台，希望和主管機關共同研究積極防堵詐騙的議題，同時針對先前數發部處分時指出的系統性問題，也希望討論解決的方法。

Meta 數發部 詐騙

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