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數發部攜支付業打擊假買家 啟動聯防掃描、快速通報機制
防堵「假買家」新型詐騙模式蔓延，數位發展部昨（4）日宣布攜手13家第三方支付業者啟動聯防掃描與快速通報機制，強化源頭攔阻，主動掃描偽造網站下架處理。
數發部昨日攜手第三方支付業者舉行「公私協力阻絕偽冒網站」記者會，包括綠界科技（6763）、藍新科技、紅陽科技、統一數網與連加等五家第三方支付業者出席。
網購詐騙手法不斷翻新，近期出現詐騙集團假扮「買家」向真賣家行騙的新型態詐術，並利用偽冒第三方支付網站誘騙受害者操作個資或帳戶資訊。數發部數產署長林俊秀說明目前「假買家」騙真賣家手法，詐團可能假裝使用知名第三方支付服務平台，故意製造問題，誘導賣家點擊假網站、輸入驗證碼與聯繫假客服，但驗證碼其實就是被騙金額。數產署也請資安院主動掃描這類偽冒第三方支付業者的網站，並透過DNS RPZ（停止解析）機制下架假網站，這類假網站數量從6月初200件到6月底降至三件。
根據數發部網路詐騙通報查詢網統計，不少詐團偽冒第三方支付業者網站行騙，累計收到7,113件通報。
為防堵此類詐騙模式，數發部也提出兩大具體作為，首先是主動掃描、快速下架，業者將定期監控網路上是否出現偽冒其品牌的網站，並通報數位部，由台灣網路資訊中心透過RPZ（Response Policy Zone）機制協助封鎖詐騙網址。
第二、加強警示、查驗真偽，業者已陸續於官網首頁設置明顯警示語，提醒民眾提防可疑連結。
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