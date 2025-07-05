台積熊本二廠傳延後 加速擴張美國業務

經濟日報／ 編譯易起宇、記者尹慧中／綜合報導

美國媒體引述知情人士報導，台積電（2330）正在延後新建日本熊本二廠，部分原因是正加速投入資金在擴張美國業務，以防川普政府可能對半導體課徵關稅。

該媒體報導，雖然台積電董事長魏哲家6月曾表示，原訂今年稍早就要動工的台積電熊本二廠將會稍微延後，原因是當地交通過於壅塞，但知情人士表示，這座工廠的動工進度有可能會進一步延宕，而且開工時機有可能無法再準確預測。

這項時程變動將是川普對貿易的激進立場迫使美國盟友自掏腰包將部分投資移往美國的最新案例。許多大型科技公司都已承諾要在美國擴大生產人工智慧（AI）伺服器，這些伺服器目前都是在台灣和墨西哥等地製造。

不過，台積電昨日晚間回應「不評論市場傳聞」，但強調在美國的投資計劃不會影響在其他地區的既有投資計劃。

台積電 美國

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