美防止走私大陸 銷馬、泰AI晶片將設限

川普政府計劃管制輝達等公司的人工智慧（AI）晶片銷往馬來西亞及泰國，以防堵AI晶片經由走私流入中國大陸。

彭博引述知情人士報導，商務部正在研擬法規草案，以阻止大陸經由大馬、泰國的中介者而取得AI晶片。目前法規尚未定案，內容可能還會修改。

美國官員計劃將這項對馬、泰的管制規則，作為撤銷拜登時代三級管制計畫的配套措施，但並非完全取代原有的規則。川普政府最終將如何規定AI晶片出貨，目前仍不清楚。商務部長盧特尼克6月曾表示，美國將「允許我們的盟國購買AI晶片，提供給美國同意的資料中心業者使用，且連到這些資料中心的企業，也須是美國同意的營運業者」。

消息人士表示，對馬、泰晶片出口管制中，將包括數項能夠緩衝業者壓力措施。其中一條規是允許總部設在美國及十多個盟國的公司，在新規則公布數月之內，繼續對馬、泰出口AI晶片。