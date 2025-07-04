富采出清普瑞光電持股
富采控股（3714）昨（4）日公告，董事會決議處分子公司EpistarJVHolding（BVI）Co.,Ltd.持有的普瑞光電（廈門）全數股權，交易總金額為3,573萬美元（約新台幣11.5億元）。富采表示，此舉為優化資產結構，加速轉型至高附加價值新興應用領域的關鍵一步。
富采發言人、副總經理劉興嘉表示，普瑞光電主要為照明產品業務，與集團現階段聚焦的車用、先進顯示、智慧感測與AI光通訊等「3+1」高附加價值應用範疇不符，決定處分資產，收回現金以利布局新領域。
富采表示，交易完成後預計將使富采2025年股東權益減少約新台幣6.1億元（約1,915.4萬美元），有助提升淨現金與財務結構。
為優化光電半導體事業，富采今年2月宣布將合併旗下晶元光電與隆達電子，預計今年10月1日完成合併，強化富采在晶片與封裝技術整合的地位。
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