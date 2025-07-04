信驊好威 營收寫下雙高 受惠伺服器晶片業務成長

股王信驊（5274）昨（4）日公布6月合併營收7.82億元，月增率3%，與去年同期相比為年增55%，再創歷史新高；第2季營收約22.46億元，季增8.7%，年增65.6%；累計今年上半年營收為43.12億元，較去年同期增加82%，創同期新高。

信驊指出，營收大幅成長主要受惠伺服器晶片營收成長所挹注。

信驊營運動態

信驊在2024年8月底股價曾創下5,345元的歷史天價，受股市回檔修正股價跟著受壓向下，一度跌回3字頭，今年又受美國關稅政策影響，4月股災時盤中一度跌到2,275元的低點。但隨著川普政府釋出關稅豁免以及AI伺服器需求回溫， 4月低點反彈一路向上，3日股價回到5,000元大關，昨日再漲120元，收5,130元，為今年最高價。

展望今年，信驊董事長林鴻明日前表示，2025年將是更好的一年。信驊主要產品為伺服器遠端管理晶片（BMC），通用型伺服器去年出貨大增，今年則與去年持平，AI伺服器出貨強勁，是主要成長動能，去年AI伺服器占營收比重約15%，今年可望放大到20%-25%，帶動營運持續成長。

這波AI伺服器出貨潮，帶動信驊、鴻海、廣達、英業達、緯創、緯穎等AI伺服器供應鏈動能。研調機構TrendForce報告指出，2024年整體伺服器產值估約達3,060億美元，AI伺服器產值達2,050億美元。2025年AI伺服器產值預估可提升至近2,980億美元，AI伺服器占整體產值比重由2024年的67%，提升到2025年的72%。

信驊積極開拓新應用，與旗下酷博樂攜手封測廠矽格，為半導體封裝和測試產業引入客戶沉浸式遠端訪廠方案，實現廠房產線的客戶遠端稽核及導覽，協助矽格提供半導體後端製造服務。

營運長謝承儒指出，透過Cupola360沉浸式遠端訪廠方案，免除繁瑣的產線進出管制流程。