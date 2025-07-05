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鴻海AI護理機器人來了 與日商川崎重工合作打造

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者吳凱中／綜合報導
日媒報導，川崎重工與鴻海集團強強聯手、合作研發AI護理機器人。圖／鴻海提供
日媒報導，川崎重工與鴻海集團強強聯手、合作研發AI護理機器人。圖／鴻海提供

日媒報導，川崎重工與鴻海（2317）集團強強聯手、合作研發AI護理機器人，已在醫院場域中應用。這款由川崎重工、台中榮民總醫院及鴻海共同研發的AI護理協作機器人「Nurabot」，今年曾在台北國際電腦展展出，當時鴻海指出，預估可減少三成護理工時，提升照護效率與品質。

這款產品基於川崎重工的Nyokkey服務機器人開發，這款機器人配備兩隻手臂，能執行引導病患與運送檢體等工作，透過內部搭載嵌入式感測器，在醫院內行走不會撞上醫護人員、病患、家屬或其他物品。

鴻海、川崎重工推AI護理機器人
鴻海、川崎重工推AI護理機器人

鴻海集團和川崎重工正在協商製造、行銷以及售後維修等業務的分工，目前機器人價格尚未透露，並設定兩年內銷售200台機器人的目標。

初期主要應用場域鎖定醫療院所，後續將再開發其他場域使用可能性。

鴻海與台中榮總進行機器人測試，希望透過Nurabot的實際運作實驗累積經驗，找出最適合醫院領域使用的模式。

川崎重工是首家在日本打造工業機器人的企業，為全球汽車與半導體生產用機器人製造商的領導者，也已跨足人形機器人和外科手術機器人。

鴻海集團內部以機器人為未來成長領域之一，也正和輝達（NVIDIA）攜手合作。

鴻海自2019年正式對外宣示布局三大未來產業以及三大核心技術，作為公司下一階段的成長動能，其中三大未來產業，分別為「電動車、數位健康、機器人」領域。

先前在台北國際電腦展中，鴻海展出機器人、智慧製造平台領域解決方案，在機器人方面，除了Nurabot，還包括半導體複合型機器人（Semiconductor Hybrid Robot），結合高階視覺辨識與精密運動技術，為半導體行業提供高效、安全的智能轉運解決方案。

半導體 工業機器人 鴻海

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