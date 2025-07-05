鴻海多元布局 打造新里程碑
鴻海（2317）集團布局機器人規模最深、且積極廣布在各領域。應用領域涵蓋消費性及智慧工廠、醫院醫療端，鴻海創辦人郭台銘早期喊出要建立十萬機器人大軍，到後續用機械手臂做關燈工廠，曾與日本軟銀合作的人型機器人「Pepper」應用在服務業場域。
最近外媒也報導，鴻海與輝達（NVIDIA）打算在鴻海位於休士頓的新工廠，使用人形機器人，生產輝達的GB300 AI伺服器。目標是在明年第1季前，讓人形機器人開始作業。將是輝達產品首次在人形機器人協助下生產，也是鴻海在生產線使用人形機器人的首座AI伺服器工廠，是人形機器人革新製造流程的新里程碑。
鴻海正與輝達合作開發自己的人形機器人，曾試用陸廠優必選的產品。不過目前尚不清楚德州工廠未來人形機器人類型與部署的數量。
目前科技業者大多認為，雖然人形機器人是長遠必然趨勢，但現階段實際應用且能放量的領域仍是製造端。鴻海集團也將重心放在工廠機器人應用，對消費性及醫療領域，在技術、成本、安全性及法規等尚未有突破前，仍屬於「試水溫」階段。
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