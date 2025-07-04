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富采加速資產活化 處分普瑞光電全數股權

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
富采竹科總部，記者籃珮禎攝影。
富采竹科總部，記者籃珮禎攝影。

富采‍（‍3714‍）4日代子公司EpistarJVHolding‍（‍BVI‍）‍Co.‍,‍Ltd.公告，董事會決議處分普瑞光電‍（‍廈門‍）股份有限公司全數股權，交易總金額為人民幣2億5,578萬元‍（‍折合約新台幣11.44億元‍）。此舉是為加速資產活化並優化資產結構，將資源聚焦於高附加價值的新興應用領域。

富采發言人劉興嘉副總經理表示，此次處分普瑞光電18.7722%股權予LEDVANCEGmbH，每股交易價格約為人民幣4.5418元。

富采說明，普瑞光電主要業務為照明產品，與集團現階段積極布局的車用、先進顯示、智慧感測與AI光通訊等「3+1」高附加價值應用範疇策略不符，經評估後決定處分資產以收回現金，並將資金配置於新領域事業。

富采表示，此次交易案預計將使富采2025年資產負債表中股東權益減少約1,915.4萬美元‍（‍折合約新台幣6.1億元‍）。

富采強調，儘管短期對股東權益有影響，但長期而言有助於提升公司整體財務結構與營運績效，未來將更專注於推動「雙加值引擎」策略，創造股東最大利益。

新台幣 股東

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