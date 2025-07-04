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中華電信5G智慧杆 搶進智慧城市創新應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電（2412）近年積極整合智能路燈、氣象站、攝影機、Wi-Fi AP、5G 微型基地台、電子看板、充電樁等，打造5G智慧杆，搶進智慧城市應用，中華電信4日參與臺南市政府舉辦「臺灣智慧系統整合製造平台成果暨台南智慧城市應用發表會」，現場透過3D VR模型展示智慧城市中的創新應用，展示「智慧杆」應用在智慧交通、空氣品質監測、5G small cell、影像辨識等功能，並結合中華電信自主研發的智慧城市管理平台（CHTCityOS），呈現即時資料、即時控制等應用。

中華電信企業客戶分公司副總梁冠雄表示，中華電信推動智慧城市數位創新，包含智慧杆、IVS、智慧建築等應用。其中，5G智慧杆與CHTCityOS的深度整合，讓使用者以最簡單、快速的方式，零時差掌握智慧城市的即時運作狀況，並透過大數據分析資料，提供最精準的決策輔助，親身感受智慧城市帶來的便捷與效率。

梁冠雄表示，中華電信將持續以智慧城市管理平台（CHTCityOS）為核心，採用最先進的5G智慧杆，推動平台開放與跨界協作，拓展多元應用場域，落實智慧應用與創造價值，共同實現智慧城市島嶼的藍圖。

中華電信表示，5G智慧杆從外型設計到軟硬體整合全部由中華電信一手包辦，整合目前市面上最新的硬體設備，包括智能路燈、氣象站、攝影機、Wi-Fi AP、5G 微型基地台、電子看板、充電樁等，並結合中華電信自主研發的智慧城市管理平台(CHTCityOS)，使用者只需單一帳號，即可輕鬆存取智慧杆所串聯的各項應用服務功能，例如：分析周遭人流與車流，提供即時交通資訊、疏導建議與最佳路線規劃；也可進行智慧科技執法，有效改善紅線違停、並排停車、未禮讓行人等交通亂象；同時也能蒐集與分析空氣品質數據，協助環境監測及改善空氣策略。

智慧城市不僅代表科技創新的進程，更象徵是城市治理與市民生活模式的深度轉型。中華電信表示，將持續以基礎建設為根基，結合前瞻科技，協助政府強化市政管理、優化自動化流程，提升整體市民體驗及滿意度，未來透過推動創新科技的應用，打造更智慧、包容與具韌性的城市生態。

5G 中華電信 智慧城市

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