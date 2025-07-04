台馬第二海纜修好了！中華電信：台馬間通信雙海纜互為備援傳送

台馬第二海纜修好了！ 中華電（2412）4日表示，感謝政府相關部門及漁會協助，台馬第二海纜順利在7月4日上午完成全段修復作業，恢復台馬間通信雙海纜（台馬二號、台馬三號）互為備援傳送，提供馬祖穩定的通信服務品質。

中華電信表示，台馬第二海纜於2025年5月16日在距沙崙機房1.6公里處及2025年6月16日距東引127.7公里處皆發生芯線全斷障礙，台馬通信立即疏轉至台馬第三海纜傳輸，並以台馬微波通信為備援，維持通信服務正常運作、不受影響。

中華電信指出，因距沙崙機房1.6公里處障礙點海域水深僅6米，需以平台工作船維修，考量人員及作業安全於海象轉佳後，維修團隊於6月18日開始進行修復作業，並於6月26日完成該處障礙修復。

中華電信指出，另距東引127.7公里處障礙發生時，即緊急協調中華電信參加的國際海維運組織（東南亞暨印度洋海纜SEAIOCMA）海纜船於6月25日抵台進行修復作業。