和碩投入ESG 16度入選FTSE4Good台灣永續指數
代工廠和碩今天宣布再度獲選為「FTSE4Good台灣永續指數」成分股，自2017年指數首次發布以來已連續16次入選，凸顯和碩在環境、社會與公司治理（ESG）方面的持續投入與表現。
和碩發布新聞稿指出，和碩長期致力於提升永續治理與營運韌性，從氣候變遷因應、節能減碳、供應鏈永續管理，到多元平等的職場文化與完善的公司治理機制，皆積極導入國際標準與最佳實務。
FTSE4Good台灣永續指數由台灣指數股份有限公司與全球3大ESG指數主辦單位之一的富時羅素（FTSERussell）合作編製，自2017年12月18日發表以來，每半年重新檢視並汰換成分股。
FTSE4Good台灣永續指數成分股篩選標準包括入選FTSE4Good新興市場指數、財務表現及出版永續報告書等綜合指標，藉此表彰在永續經營方面具備高度透明與績效的台灣企業。
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