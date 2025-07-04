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宏達電、北市辛亥國小合作落實3D沉浸式創作學習 XR教育跨齡落地

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）積極推動 XR 教育向下延伸，實踐 3D 沉浸式創作學習於各教育階段，4日宣布與北市辛亥國小合作，將 AI 驅動的 3D 沉浸式內容創作平台VIVERSE Create 導入國小資訊科技課程，讓 XR 教育從大學場域延伸至國小教學現場，啟發學生的數位創造力與敘事力。

宏達電表示，所推出的 VIVERSE Create，正逐步成為全球教育現場中串聯技術、創作與教學應用的創新工具；台北市辛亥國小已連續三年推動「藝術跨域元宇宙美感教育」課程，由資訊組長王宗科老師帶領高年級學生，以 VIVERSE Create 平台為核心展開創作教學。

宏達電說，課程以「3D 吉祥物設計」為主題，結合 AI 工具與 VIVERSE Create，將 原本侷限於2D 圖像的創作，延伸為完整的 3D 沉浸式學習體驗。學生從手繪吉祥物草圖出發，生成 3D 角色物件，並於 VIVERSE 虛擬空間中設計班級主題牆與展示區，最終並於虛擬展間中發表個人作品，實踐從創作、空間規劃到展覽呈現的全方位 3D 沉浸式創造力。

宏達電指出，這個課程也獲教育部「5G 新科技學習示範學校計畫」支持，融合 AI 與 XR 技術，呼應十二年國教科技領域對「核心素養」與「實作能力」的培育目標。學生在創作歷程中結合設計思維、問題解決與邏輯運算，發展科技知能與數位敘事力，也強化了跨域學習與自我表達能力。

宏達電強調，HTC 長期致力於推動 XR 教育，此次案例為深耕策略的重要一環。延續與德州大學奧斯汀分校、國立高雄大學等高等教育機構的合作，進一步將VIVERSE Create 的教學與學習應用拓展至基礎教育，逐步建構從大學專業技術培養、職涯探索到國小啟蒙的完整學習路徑。

HTC 台灣區業務總監簡瑞春表示，透過此次課程實踐，HTC 展現 XR 技術可深入國小教室，啟發學童對未來的創造與想像。VIVERSE Create 提供免程式設計的創作環境，讓沒有技術背景的學生也能自由操作、主動參與，為教師開創更多元、彈性且具創造力的教學方式。HTC 正以 VIVERSE Create 持續為全球教育現場提供一個跨年齡、跨技術門檻的 3D 內容創作平台，實踐「創造力就是學習力」的教育願景。

宏達電 美感教育

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