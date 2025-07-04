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HPE 完成收購 Juniper Networks 網路業務規模倍增、攻AI與混合雲商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
HPE完成對Juniper Networks的收購，打造業界領先的雲端原生、AI驅動產品組合。HPE／提供
HPE完成對Juniper Networks的收購，打造業界領先的雲端原生、AI驅動產品組合。HPE／提供

慧與科技（HPE）宣布已完成對AI原生網路解決方案領導廠商Juniper Networks的收購。此次合併將有助於HPE掌握快速成長的AI和混合雲市場商機，打造業界領先的雲端原生、AI驅動IT產品組合，包括完整的現代化網路堆疊。

HPE表示，這項交易將使HPE的網路業務規模倍增，並為客戶提供全方位的網路解決方案組合。此舉也將加速HPE的業務組合轉向更高毛利與成長潛力的領域，為公司長期獲利能力與營收成長奠定基礎。

「對HPE而言，此次收購是一個新時代的開端。我們正處於IT轉型的關鍵時刻，見證AI與網路技術的融合，」HPE總裁暨執行長Antonio Neri表示。「此次合併不僅使HPE能為客戶提供現代化網路架構的新選擇，並在混合雲、AI與網路領域打造更具差異化且完整的產品組合，同時加速公司的獲利成長策略、深化客戶關係，並將整體潛在市場拓展至更具潛力的鄰近領域。我們誠摯歡迎Juniper團隊加入HPE。」

「此一關鍵時刻為HPE與Juniper提供攜手顛覆網路產業的寶貴契機，」Juniper Networks前執行長暨合併後HPE網路業務負責人Rami Rahim表示。「我們將攜手合作，為客戶與企業夥伴提供結合AI技術，且專為AI應用打造的安全網路解決方案。」

HPE預期，此收購案將為HPE帶來多項強大的策略與財務效益。

為HPE策略帶來革命性發展：透過此收購，HPE將加速實現打造完整網路IP堆疊的策略願景，涵蓋晶片、硬體、作業系統、安全性、軟體與服務等多個層面，並採用雲端原生和AI驅動的方法，將使客戶更快部署與採用混合雲與AI技術。

鞏固HPE在網路領域的領導地位：此次收購將使HPE網路事業規模倍增，並大幅拓展業務範圍與潛在市場，有助於拓展至資料中心、防火牆和路由器等領域的大型市場。結合HPE在安全優先的企業網路與SASE解決方案的全球優勢，以及Juniper在資料中心、服務供應商與AI原生解決方案的市場領導地位，將能充分發揮綜效。

透過領先的AI原生基礎架構，支援客戶端到端的網路需求：此次交易整合HPE與Juniper的技術優勢，為各類規模的企業用戶打造現代化網路架構，有效管理並簡化日益複雜的連線需求，尤其是由資料密集型混合AI工作負載驅動的需求。此外，研發規模的擴大也將加速網路晶片、系統和軟體的創新。

提供涵蓋網路、混合雲和AI領域的完整產品組合：網路領域的企業將能運用HPE完整產品組合的創新功能，包括混合雲、儲存、運算和軟體等領域，加速並簡化AI轉型歷程。

發揮HPE在市場推廣的規模優勢：此交易將為HPE創造營收成長機會，Juniper產品亦將受惠於HPE龐大且全球化的市場推廣模式與團隊。雙方合併後將提供安全的AI原生解決方案，並能在更廣泛的既有客戶基礎上收集、分析並運用具洞察力的網路資料。

優異的財務表現，為HPE股東創造實質價值：隨著Juniper高毛利業務的併入，預計在短期與長期內為HPE帶來增值效益。此項交易可望於完成後第一年提高非GAAP每股盈餘，整合後的網路事業將貢獻超過50%的總營業利益。

此次收購於2024年1月9日首度宣布，並於同年4月2日獲得Juniper股東批准。隨著交易正式完成，Juniper原先在紐約證券交易所（NYSE）以代碼「JNPR」交易的普通股已停止交易，並自NYSE下市。

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