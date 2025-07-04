Meta 副總裁將來台訪數發部與府院高層 辦論壇談打詐騙

近期META因廣告揭示不清楚的系統問題，被數發部再度重罰1,500萬元。Meta確定將派負責公共事務與政府政策亞太區公共政策副總裁 Simon Milner在7月21日訪台，並在22日與數發部共同舉辦「全民打詐行動論壇：打擊詐騙，共築防線 」。Meta台灣部門也已經發出通告。

市場人士指出，據了解，Simon Milner來台將拜訪數發部官員，也計畫拜會政府高層，主要關切Meta與台灣相關部門如何共同打詐。

另外市場人士也指出，Meta高層很關注最近重啟的媒體議價法，可能針對法令表達反對的態度，不過這部分並未獲得證實。