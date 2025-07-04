看完「造山者」可抬頭挺胸！ 游淑慧：台灣沒偷美國的晶片

「造山者—世紀的賭注 A Chip Odyssey」是全台首部半導體晶片紀錄片，述說打造台灣半導體產業的一群人的故事。台北市議員游淑慧今在臉書表示，尤其看到張忠謀的一段故事，大家都能抬頭挺胸地說「台灣，沒偷美國的晶片產業」。

游淑慧說，前天看了這部感人的電影，邊看邊偷擦眼淚，最近沒空好好寫下劇情，但大家都能google到劇情，真心認同，如果美國總統川普看了以後，相信就不會說晶片產業被台灣偷走，如果真愛台灣的台灣人看了後，就會重新思考台積電移美到底對不對。

她說，其中有一段劇情，是關於25年的一次關鍵決定，台積電與聯電在自主研發路上，面臨IBM誘惑時，所做出的不同選擇。台積電與聯電在與當時擁有先進技術的IBM洽談授權合作，IBM表示授權可以，但未來把製程研發都要放在美國，台灣停止研發。

游淑慧指出，聯電接受了，但張忠謀先生幾經思考後，為了日後台灣不受制於人，他拒絕了，從此台積電走向一條更辛苦的、但不同的王者之路。看到這段故事後，我想大家都能抬頭挺胸的說，台灣，沒偷美國的晶片產業。

游淑慧也指出，謝謝一路打造台灣半導體產業的孫運璿院長、李國鼎部長、潘文淵、胡定華、史欽泰、張忠謀、曾繁城、蔡明介、楊丁元、林本堅⋯⋯，他們每一位，都為了台灣下了的人生賭注。有這麼多前輩的努力，才讓台灣有了這座半導體聖山。也謝謝蕭菊貞導演及團隊，拍攝及記錄這段珍貴的記錄。