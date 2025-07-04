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全國技術士技能檢定第二梯6日登場 五大應試提醒

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
圖為考場示意圖。圖/ingimage
圖為考場示意圖。圖/ingimage

勞發署4日表示，全國技術士技能檢定第二梯次學科測試（含同日辦理之術科採筆試非測驗題職類）將於6日在全國32個考區同步登場。本梯次辦理了一般手工電銲、升降機裝修及照顧服務員等47個職類，預計有兩萬餘名應檢人參加測試。技能檢定中心特別整理了五大應試提醒，請應檢人多加留意。

為使應檢人順利應檢，技能檢定中心特別整理了應檢人測試當日須特別留意的五大提醒事項，方便應檢人熟悉並確認測試當天該注意的事項：

1. 攜帶准考證及附有相片之身分證明文件（如健保卡、駕照、技術士證、居留證等）。

2. 準時入場，並以准考證所載明之測試地點前往試場。

3. 禁止於測試開始鈴響前，提前翻閱試題。

4. 測試嚴禁攜帶智慧型手機、手錶、手環或其他具資訊傳輸、感應、拍攝、記錄功能之器材及設備等穿戴式裝置入場。若應檢人攜帶此類裝置，務必放置於監場人員指定處所，如於測試期間發現隨身攜帶，將依違規處置。

5. 記得自備文具用品應試，測試進行中不可向他人借用。

應檢人可於學科測試前三天，至技能檢定中心網站查詢試場位置，提早瞭解試場資訊，以利從容應檢。

技能檢定中心同時也表示，測試後學科測試試題及標準答案，將於7日在技能檢定中心網站公布；如對試題有疑義，可於測試結束之次日起七天內（以郵戳為憑）向技能檢定中心提出，或至技能檢定中心網站/技能檢定/檢定試題與參考資料/應檢人試題疑義申請提出申請。本梯次全國檢定預計8月1日網路公告學科測試成績、8月5日寄送學科成績單。

健保卡 智慧型手機

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