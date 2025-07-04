成本增旺季到！載板報價季季看漲 欣興景碩南電臻鼎受惠
隨著生產成本墊高、電價上漲、匯率以及傳統旺季到來，業界傳出下半年載板報價ABF與BT載板皆可望季季看漲，其中BT載板報價谷底翻揚。法人看好，載板龍頭欣興（3037）、BT載板營收最大的景碩（3189）可望率先受惠，另外南電、臻鼎也將受惠此趨勢。
業界指出，先前部分廠商傳出下半年BT載板報價渴望上漲20%，但預期個別廠商漲幅不一，預估整體載板實績上漲幅度約在個位數百分比，逐季看增。
各廠商而言，法人分析，台廠而言景碩BT載板營收第一大，僅次於南韓SUMCO或是欣興，可望率先受惠BT載板報價止跌回升。欣興方面近年專攻高階ABF載板也可望受惠於此趨勢。
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