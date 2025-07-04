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和碩連續16度入選「FTSE4Good 台灣永續指數」成分股

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影

和碩（4938）4日宣布，團隊再度獲選為「FTSE4Good台灣永續指數」成分股，自2017年指數首次發布以來已連續16次入選，充分展現和碩在環境、社會與公司治理（ESG）方面的持續投入與卓越表現。

據悉，「FTSE4Good 台灣永續指數」由臺灣指數股份有限公司與全球三大ESG指數主辦單位之一的富時羅素（FTSE Russell）合作編製，自2017年12月18日發表以來，每半年重新檢視並汰換成分股，篩選標準包括入選FTSE4Good新興市場指數、財務表現及出版永續報告書等綜合指標，藉此表彰在永續經營方面具備高度透明與績效的台灣企業。

事實上，和碩長期致力於提升永續治理與營運韌性，從氣候變遷因應、節能減碳、供應鏈永續管理，到多元平等的職場文化與完善的公司治理機制，皆積極導入國際標準與最佳實務。此次再次獲選，顯示和碩的ESG策略與實踐已深獲國際專業評選機構的肯定。

面對此次成功獲選入列，和碩強調，團隊很榮幸能再次獲選為FTSE4Good台灣永續指數的成分股，這是對我們ESG努力的肯定與鼓勵。未來我們也將持續強化永續韌性，攜手供應鏈、員工與利害關係人，實現共好願景。

4G ESG 和碩

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