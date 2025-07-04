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上班族心目中的夢幻 CEO 出爐！ 「他」擠下張忠謀、K董排第一

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透

哪位企業家是上班族心中的「夢幻CEO」人選？根據yes123求職網調查顯示，在可複選狀況下，「勞方」調查的前五名依序為：「輝達(NVIDIA)創辦人 黃仁勳」(37.1%)、「台積電創辦人 張忠謀」(36.1%)、「鴻海集團創辦人 郭台銘」(35%)，以及「星宇航空董事長 張國煒」(33.8%)、「統一企業董事長 羅智先」(32.6%)。

另外在第六到第十名部分，又分別是：「聯電創辦人 曹興誠」(27.1%)、「王品集團創辦人 戴勝益」(26%)、「超微(AMD)執行長 蘇姿丰」(20.3%)，以及「廣達董事長 林百里」(19.3%)、「誠品生活董事長 吳旻潔」(18.2%)。

台積電創辦人張忠謀。（本報資料照片）
台積電創辦人張忠謀。（本報資料照片）

更有趣的是，若以電影或卡通角色比喻，符合企業方面「夢幻接班人」人選的，是屬於哪種行事(管理)風格？同樣在可複選狀況下，「資方」調查的前五名依序為：「超人：看似平凡低調，實際能力強大」(46.2%)、「尤達大師：看似不起眼，但同時擁有智慧與力量」(45.1%)、「閃電俠：保持高效率的行動力，腳步總是領先別人」(43.8%)，以及「水行俠：具跨領域能力，不怕出身，敢努力爭取」(33.3%)、「蟻人：凡事能屈能伸，有以小搏大的精神」(32.1%)。

其餘在第六到第十名部份，又分別是：「柯博文：能變形適應環境，也能犧牲自我」(26.6%)、「鋼鐵人：個人主義，才華洋溢，有高度自信」(25.5%)、「雷神：王者風範，開疆闢土性格」(24.4%)，以及「哆啦A夢：有求必應，總有用不完的法寶與點子」(22.9%)、「熊大：沒有太多外露情緒，少說話，多做事」(21.6%)。

星宇航空董事長張國煒。記者黃淑惠攝影/報系資料照
星宇航空董事長張國煒。記者黃淑惠攝影/報系資料照

上述「企業接班人計劃調查」，是由yes123求職網於2025年6月18日到7月1日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共1,092份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。至於求職者部分，調查「20歲(含)以上」，且「已畢業、退伍(免役)」的會員，有效問卷共1,333份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%。

求職 董事長

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