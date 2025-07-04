法人瘋搶金融債 台積電三個月砸逾10億美元 00933B一鍵打包美銀、大摩

美國22家大型銀行全數通過聯準會（FED）壓力測試，確保即使面臨嚴重經濟衰退時仍具充足資本保持放款能力，激勵金融股全面走揚。國泰投信指出，金融業屬於高度監管產業，其發行的債券體質穩健，且提供相對優渥的債息，成為許多大型企業提升資金運用效率的首選。統計台積電（2330）公告，今年4月至6月僅短短三個月內已經砸了逾12億美元購入固定收益證券，其中買入最多的是金融債，且集中於美國大型金融機構，前六大發行人合計金額約10.44億美元（約305億元新台幣），顯示金融債持續受到法人資金青睞。但直投債進入門檻較高，一般投資人可透過ETF效法法人投組，如國泰10Y+金融債（00933B）一次布局多檔優質金融債券，掌握投資契機。00933B已發布最新配息資訊公告，除息日為7月16日，最後申購日為7月15日。

根據公開資訊觀測站資料，台積電自4月1日至6月30日，時常發布重訊公告其取得固定收益證券，進一步分析其公告內容可發現，主要集中於金融債，尤以美國銀行發行的金融債最受青睞，購入金額達3億美元（約新台幣88.07億元）；其次為摩根士丹利的2.69億美元（約新台幣78.84億元）；並陸續買進摩根大通、高盛、花旗、富國銀行發行之債券，合計共購入約10.44億美元（約新台幣305億元），顯示其對金融債的布局相當積極。

國泰10Y+金融債（00933B）基金經理人游日傑表示，美國銀行「6月基金經理人調查Fund Manager Survey（FMS）」調查顯示，銀行與保險業為經理人淨加碼比例最高的產業，反觀能源、非必需消費品與原物料則為淨減碼重點。隨著中長期通膨預期穩定，聯準會有望逐步降息，6月點陣圖顯示今年仍有兩次降息空間，長期利率下行趨勢不變，近期金融債價格回檔反而提供絕佳的進場時機，吸引大型法人持續加碼布局。

游日傑指出，金融債還有一項潛在利多來自於美國現行的補充槓桿比率（SLR）規範過於嚴格，限制銀行資產負債表的彈性。美國財長貝森特（Scott Bessent）正推動相關改革，並已在聯準會（FED）、貨幣監理署（OCC）及聯邦存款保險公司（FDIC）三大監管機構間展開討論，預計今年夏季可望見到進展。若未來放寬SLR規定，將有助於減少八大銀行的閒置資金，降低資金成本，進一步提升銀行營運效率與獲利能力，對金融債利差形成正面支撐。

游日傑說明，對於想跟進台積電策略、但資金規模有限的投資人而言，透過金融債ETF即可輕鬆參與全球大型金融機構的債券投資。00933B採月配息機制，所納入的成分債涵蓋摩根大通、高盛、美國銀行、摩根士丹利與花旗等知名機構。截至6月30日，00933B基金規模已達新台幣747.89億元，根據集保結算所6月27日最新統計，持有00933B受益人數達113,471人，顯示其具備高度流動性與市場接受度，特別適合偏好固定收益的投資人如退休族長期持有。