連五年獲米其林指南推薦 台中「響海鮮」當令新菜登場

連續五年獲得米其林指南推薦的「響海鮮」餐廳，以戰戰兢兢的低調態度，隱身在台中七期市政北二路側邊，打造城市的私密飲食空間。餐廳標榜為無菜單料理，夏季特別全新推出多款水果入饌，包括荔枝蝦球貴妃笑、千紙腐皮雞捲芒果、烏魚子綠竹筍等，依照當季時令提供，兼顧時節與健康。

響海鮮已在台中開業營運超過10年，堅持以無菜單料理方式，站在水族缸前為每一組用餐貴賓現撈調配專屬菜色，成為多年來餐飲競爭市場中的獨特服務。

在響海鮮「看得到水族缸、吃得到現撈鮮味」響餐飲集團執行常董陳天文表示，台中餐飲服務重視專屬感，因此客製化是很普遍的需求。

站在水族缸前，可以挑選喜歡的食材，每一種食材要搭配的烹飪方法、口感軟硬、薑蔥蒜鹽等調味也都是依隨消費者喜好。同一組客人，中午來吃的蟹，與晚餐的蟹，可以截然不同，甚至第二天還可以持續來吃不同風味的蟹，充分享用客製化的服務。

隨著天氣炎熱，除了客製化的餐飲需求之外，也需因應氣候變遷做出相對應的菜色。依據衛福部多年持續調查國民營養健康，發現國人的蔬菜、水果及堅果，都是嚴重偏離攝取量的食物。

而19歲以上的肥胖及腰圍過大盛行率，與代謝症候群也都逐年上升，因此「響海鮮」在調配菜色時，將綠竹筍、皇宮菜、紅鳳菜、芥蘭花、芒果、蘋果、荔枝等納入菜單當中，兼顧時節與健康。

今年夏天推出的「烏魚子綠竹筍」是挑選當天摘採直送的大坑綠竹筍，將當令才有的鮮甜與細嫩冰鎮保留，再搭配北港金牌獎的手工薄鹽烏魚子，互相疊襯與平衡風味，是夏天獨有的「山海交響曲」。

芒果與荔枝也適逢夏季當道時令。「千紙腐皮雞捲」是在多層次的腐皮裡，包裹舒肥雞腿肉與玉井愛文芒果，再搭配手工慕斯，是果香交織肉香的爽口料理。著名料理「貴妃笑」的荔枝蝦球，總是在一眨眼之間，就以紅通通、圓滾滾的荔枝外型贏得滿堂彩，成為最上相的料理。

響海鮮餐廳自2014年營運以來，經歷過疫情時為主顧客籌備慶生餐盒、遇過大停電用餐，也曾經為國際性企業的各國代表調配菜單，讓晚宴每道料理能吃好見盤底，都能一一克服，做到美食無國界。

陳天文表示，面對七期高檔餐飲的競爭壓力之下，逐年累積的好主顧，也隨著時間流轉，有的公司崛起與茁壯，有的小孩已經從國小轉變成年人。曾遇過小孩在二樓巨幅抽象畫作前，用紅黃色調抽象如楓樹的底下，當作身高牆，每年都來比一比。這樣的情感互動，也讓響海鮮的營運模式相較其他餐飲業，多了人情這一味，吸引更多忠實顧客。

自古有「小暑吃芒果」的說法，眼看著已過夏至，即將迎來小暑，將水果以創意巧思，搭配營養豐富的海鮮，讓注重外型身材與健康的消費者，能在炎熱夏季裡，多一項用餐選擇。