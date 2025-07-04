美半導體EDA銷陸 解禁

路透報導，美國取消對大陸晶片設計軟體和乙烷的出口限制，進一步表明美中貿易緊張局勢正趨向緩和，包括北京在稀土問題做出讓步。

美方最新解禁內容中，以取消對大陸銷售半導體EDA（電子設計自動化）出口許可要求最受關注，西門子、新思科技和益華電腦等EDA巨頭紛紛表示已收到相關通知，並正恢復在陸銷售先前受限制的產品。

對於美國對銷陸半導體EDA解禁，IC設計台廠認為，陸廠之後勢必會盡力採購美企產品，以因應當下需求，但也會持續培養大陸EDA廠商實力，目前看來，對兩岸IC設計與EDA產業競爭影響應當有限。

新思科技、益華電腦與西門子等寡占全球EDA市場。IC設計業者評估，美國放寬EDA範圍應當只限於成熟製程，先進製程EDA工具可能仍嚴格管制。

一家上海半導體晶片公司向第一財經確認，已經接到了海外EDA企業的通知，稱「放開了銷售限制」。

路透報導，華府還向兩大乙烷生產和出口商Enterprise Products Partners和Energy Transfer致函，撤銷幾周前實施的一項限制性許可要求。報導稱，這是美中正在進行貿易戰休戰的一個訊號。