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越南關稅降 分析師：代工業有壓

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國總統川普表示，美國已和越南達成貿易協議，對越南產品課徵的對等關稅將由「解放日」祭出的46%調降至20%，但仍高於協商期間暫時調降至10%的稅率。分析師認為，這個結果符合基本情境的分析，對蘋果的影響不大，但台灣代工業者的關稅負擔將加重，目前的獲利預估還有下修空間。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，只要美國對中國大陸的關稅維持在相對較高水準，對越南課徵20%的統一關稅「其實還不算太糟」，關鍵在於細則規定，例如越南是否會對自中國大陸進口、對當地製造業至關重要的產品和零組件加徵關稅。

摩根士丹利分析師程世維指出，美越協議「和我們原先的基準情境一致，市場其實早已將東協國家服裝和鞋類代工廠的財務展望和估值，按對美出口課徵20%關稅來反映」，「短期來看，美越貿易協議公布後，服裝和鞋類代工股價反映預料是平淡偏正面，因為市場鬆一口氣，至少目前關稅沒有超過30%」。

瑞銀分析師佛特表示，即使蘋果這次不再享有豁免，對蘋果整體毛利率的負面影響有限。

佛特分析，蘋果供應鏈在越南生產MacBook、iPad和AirPods等產品會受到壓力，但與中國大陸相比，蘋果對越南的依賴程度不高，「考量到蘋果在越南的生產規模相對有限，且以周邊配件為主，對美國進口產品徵收20%關稅，對蘋果毛利率的影響可說微乎其微」。

花旗集團分析師Angela Hsu則認為，台灣代工業者股價可能會出現負面反應，因為這意味著目前的獲利預估還有下修空間，「過去在10%的對等關稅下，台灣代工業平均分攤3%到5%的關稅；如今負擔大幅提高，我們認為品牌客戶很可能會要求供應商共同吸收更高的關稅成本」。

蘋果供應鏈 越南 關稅

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