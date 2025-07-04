科技業匯損 壓力山大

新台幣兌美元匯率昨（3）日收28.828元，逾三年來新高，半導體、代工、零組件等產業多以美元為主要交易貨幣，新台幣匯率強升，科技業者本季難逃營收縮水、匯損與毛利率下滑，災情慘重。

晶圓代工龍頭台積電（2330）董事長魏哲家先前提到，新台幣每升值1%，影響毛利率與營益率各約0.4個百分點。4月時台積電還以1美元兌新台幣32.5元為基礎，估計第2季美元營收目標在284億至292億美元間。法人原預期，台積電下半年毛利率可望挑戰58%上下區間，但匯率強升非但影響第2季營收，下半年毛利率更恐下修。

晶圓代工廠聯電先前表示，新台幣每升值1%，估計侵蝕毛利率0.4個百分點；封測大廠日月光投控營運長吳田玉不否認新台幣強勢升值短期影響，但有因應策略；晶片大廠聯發科也以美元對新台幣匯率1比32.5預估第2季營收，但不評論匯率影響。

PC品牌及代工族群方面，鴻海財務長黃德才先前表示，鴻海營收與成本以美元計價，有自然避險能力，財報功能性貨幣為新台幣，匯率會影響營收與毛利表現，新台幣匯率升值1元，鴻海營收將減少約3%，毛利率下滑0.1個百分點。

和碩董事長童子賢認為外銷廠商應該都很有經驗，外資摩根士丹利估算，計算到6月30日的新台幣匯率變動，和碩毛利率受影響程度達1個百分點以上，品牌廠華碩毛利率反而有機會增加0.5個百分點。

華碩財務長吳長榮先前分析，台幣急升對未來三至六個月業內損益產生壓力，但長期影響不大。宏碁董事長陳俊聖先前指出，台幣升值對品牌的毛利影響不大，主要是買美元、賣美元，可能影響營收，但因為有避險，對獲利影響不大。