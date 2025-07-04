越南關稅降 科技四產業 心安了點

美對越南關稅拍板定案，台灣科技業當中，包括筆電、穿戴、網通、手機等四大族群均在越南設廠，相關業者認為，隨關稅底定，「心安了一小部分」，後續仍需觀察原本越南免稅產品是否仍為免稅，以及台灣、印度、菲律賓、中國大陸等地的關稅變化。

越南為台灣科技廠南向發展重鎮，包括鴻海（2317）、和碩、仁寶、緯創、廣達、智邦、啟碁等指標廠均在當地落腳。

其中，鴻海在越南主要生產iPad、MacBook、AirPods與Apple Watch等蘋果硬體產品，另外還有AI伺服器業務。和碩越南廠主攻消費性電子如微軟Surface、遊戲主機Xbox系列等，和碩高層先前對此分析，關稅變動會否導致生產基地轉移，仍要與客戶討論才有結論。

仁寶在越南擁有三座廠區，除因應美系筆電品牌客戶戴爾生產需求外，其他產品還包括網通、智慧手持裝置等。仁寶越南筆電產能為集團僅次於大陸的第二大生產基地。

仁寶表示，一直以來都在越南協助客戶生產許多產品，雖然越南最新關稅已拍板，但全球布局仍須通盤考量，客戶仍在靜待其他關稅定案，做進一步的評估，至於北美設廠計畫依然持續進行中。

緯創越南產能同樣協助戴爾生產筆電，目前越南一期廠區生產顯示器、筆電、桌機與伺服器等產品，二期新廠則於今年1月啟用。

廣達為電子五哥中最後一家前進越南設廠的代工廠，越南新廠去年下半年加入量產行列，主要因應蘋果MacBook生產需求。