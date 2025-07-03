自駕小黃上路測試頻出包...馬斯克近日諸事不順

特斯拉執行長馬斯克推進AI應用狀況頻頻，自駕小黃Robotaxi最近上路測試頻頻出包，連人形機器人Optimus也傳因設計有問題而使得對供應商採購及生產喊卡，加上特斯拉電動車本業最新公布的交車量大衰退，馬斯克本人也面臨與美國總統川普的嫌隙擴大的問題，對馬斯克而言，最近可謂諸事不順。

特斯拉先前在美國德州奧斯汀首次公開測試自駕計程車Robotaxi服務，但首幾日就爆出多起交通問題與駕駛異常情況。根據多段由特斯拉邀請的受試乘客拍攝並上傳的影片顯示，自駕車出現誤入車道、在多線道路或路口卸客、突然剎車、超速與衝上人行道等情況，引發安全疑慮。

除Robotaxi上路出包，馬斯克先前才與美國總統川普重修舊好，近期又因「大而美」減稅法案再度隔空交火，川普7月1日威脅削減馬斯克旗下公司從聯邦政府領取的數十億美元補貼，甚至表明考慮驅逐已歸化為美國公民的馬斯克。

隨著馬斯克與川普再度撕破臉，馬斯克的企業版圖特斯拉、SpaceX在這場政治對峙中，恐淪為犧牲品，外界認為，雙方衝突升溫，將對特斯拉營運造成實質上的衝擊。特斯拉最新公布的交車數據，也不盡如人意，特斯拉營運前景再蒙塵。

特斯拉2日公布第2季交車數據，共交出38.41萬輛，年減13.5%，寫下歷來最大銷量減幅，且連續兩季銷量都低於40萬輛，是2022年以來最糟糕表現。

馬斯克曾於5月中旬表示，特斯拉已擺脫年初的銷售頹勢，但最新銷售數據表現並非如此。若川普力推的「大而美」減稅法案在眾議院過關，將取消購買電動車減稅優惠，可能進一步拖累特斯拉下半年買氣。