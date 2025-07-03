特斯拉機器人生產 喊卡 亞光、盟立、和大等恐受衝擊

特斯拉人形機器人Optimus驚傳設計有問題，內部正進行軟硬體技術細節全面調整，並暫停對供應鏈採購及生產，使得特斯拉原訂今年量產5,000台Optimus的目標恐跳票，衝擊亞光（3019）、盟立、和大等相關協力廠營運動能。

遭點名的台廠向來不評論單一客戶動態。不過，相關消息已在業界傳開，大陸媒體等外媒也陸續披露，由於Optimus出現關節電機過熱、靈巧手承載力不足、傳動裝置壽命短，及整體續航力不佳等問題；軟體方面也多由工程師遠端操控，實際自主能力仍有限，需要再仔細調整，因而暫停對供應鏈拉貨與生產動作。

特斯拉暫停人形機器人Optimus生產

外媒披露，這次的調整源於6月初Optimus項目負責人科瓦奇（Milan Kovac）離職，改由特斯拉AI軟體副總裁埃盧司瓦米（Ashok Elluswamy）接手之後，埃盧司瓦米希望把設計方案改善完畢，再推動量產計畫，目前尚不清楚會砍多少訂單量，至於暫停拉貨時間則至少會長達兩個月。

特斯拉內部改善計畫是，軟體方面可能使用更多合成數據訓練機器人模型，提升Optimus的自主操作能力及完成複雜動作的成功率。

特斯拉原計畫今年生產5,000台Optimus，明年目標生產5萬台，但據供應鏈消息指出，特斯拉半個月前開始暫停採購Optimus零件，截至5月底，特斯拉今年採購零件僅足夠生產1,200台Optimus，並生產近1,000台。如今更改設計並暫停對供應鏈採購，今年量產5,000台Optimus的目標恐跳票。

隨著今年Optimus量產目標面臨無法達陣，台灣相關協力廠出貨動能同步受創。其中，鏡頭被譽為人形機器人的「眼睛」，是關鍵元件之一，亞光、大立光等台灣光學鏡頭廠正積極搶進。

和大目前攜手盟立合資成立盟英科技，生產機器人關節型手臂高精度諧波減速器。盟立執行長林世東表示，集團自製人形機器人預計年底上市，子公司盟英生產的諧波減速機，是機器人關節的關鍵零組件。另外，盟立也針對機器人重要的關鍵零部件，行產品開發及展開產業策略合作，積極搶進人形機器人重要發展階段的供應鏈體系。（記者李珣瑛、劉芳妙、林薏茹、宋健生）