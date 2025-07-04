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美律董座申讓1,500張持股

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

電聲元件大廠美律（2439）昨（3）日公告董事長廖祿立以鉅額逐筆交易方式申報持股轉讓，持股數達1,500張，若以美律昨日收盤價115元計算，市值達1.72億元。

根據公告顯示，廖祿立持股美律約2,516張，本次申讓後，持股數降為1,016張。市場推測，廖祿立申讓持股應與個人理財規畫有關，跟經營權應無關聯性。

美律今年股東會已於5月26日舉辦完畢，會後董事會決選廖祿立續任董事長一職。展望未來，美律目前正積極擴產，旗下泰國二廠預計下半年進入量產階段。

美律預估今年資本支出約10億元以內，泰國二廠正在興建，預期第4季導入量產，將挹注今年營運表現向上；而先前斥資22.6億元全資收購東京音響株式會社（MWT Holdings）部分，將有助於加速拓展日本市場。

據悉，東京音響主要客戶為日本耳機大廠，在泰國有耳機零組件產能，美律可以透過併購案在日本市場立即獲得客戶基礎，也可獲得泰國廠零組件供應。

此外，美律除持續強化傳統電聲領域外，今年也會積極布局AI影音感知結合的相關技術，從純電聲製造商轉型為音響與影音感知整合方案供應商，透過新的業務帶動公司下一波成長動能。

針對下半年營運，由於美國對等關稅未定，美律認為須等關稅政策明朗化後，才會思考是否在美設廠，現階段會密切觀察市場需求。

泰國 美律 董事長

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