台積電退出氮化鎵業務 大客戶納微規劃轉單力積電
氮化鎵（GaN）廠納微半導體（Navitas）日前宣布，旗下650V元件代工夥伴在未來一到二年內將從台積電（2330）逐步轉由力積電，也曝光台積電將退出第三代半導體氮化鎵代工。台積電昨（3）日證實兩年內將逐步退出氮化鎵業務。
先前市場傳出台積電優化旗下6吋與8吋廠營運與人力調度，內部也公告調整計畫，納微半導體公告，因獨家供應商台積電將於2027年7月停止生產，規劃在一至二年內轉單。
台積電昨日說明，經過完整評估後，台積公司決定在未來兩年內逐步退出氮化鎵業務。此決定是基於市場與長期業務策略。台積正與客戶緊密合作確保在過度期間保持順利銜接，致力在此期間滿足客戶需求。仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值。此項決定將不會影響之前公布的財務目標。
台積電早在2010年開始布局氮化鎵該領域相關製造。氮化鎵功率晶片廠納微創立初期，團隊有不少來自英飛凌旗下International Rectifier的高階主管，台積電和英飛凌合作多年，相關情誼一併延續至該公司。
台積電2014年在旗下6吋晶圓廠運用氮化鎵技術生產，2015年擴大至低壓與高壓氮化鎵元件生產，矽基氮化鎵製程在2017年投入量產。隨著長期策略發展需要，今年確定淡出該領域，業界預期相關廠區設備與空間將轉投入產能吃緊的先進封裝。
納微半導體和台積電的合作始自2011年，等於草創初期就和台積電合作，後續延伸至氮化鎵功率晶片多代產品開發生產，更因消費應用需求快速擴大，納微半導體2021年在台積電6吋廠的投片還擴至8吋廠以增加產能。
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