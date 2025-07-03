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台積電員工分紅 單筆平均發百萬

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）例行在7月發放前一年度一半的員工分紅。昨（3）日台積電員工爆料，2024年度一半員工分紅本周陸續入帳，首次創下單筆平均逾百萬元的紀錄，相當於員工每人多得一張台積電股票。

台積電2024年度員工業績獎金與酬勞（分紅）創新高，其中一半業績獎金已經在2024年每季入帳，加計最近入帳的員工酬勞，合計2024年平均每人年度分紅總額大約200.84萬元，年增51.32萬元。

台積電強調，秉持「同仁是公司最重要的資產」之理念照顧員工，致力於給予員工在同業平均水準以上的薪酬與福利，在兼顧外部競爭、內部公平及合法性的前提下，提供多元並具競爭力的薪酬制度。

台積電重申年報中的薪資計算方式。台積電員工薪酬結構，包含每月薪資、按季結算經營績效發出業績獎金，以及公司以年度獲利狀況發放酬勞，業績獎金及酬勞（分紅）都是回饋與獎勵員工貢獻。

台積電 薪資

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