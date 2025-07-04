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台幣強升 大摩調降台積電明年EPS預測

聯合報／ 記者魏興中朱子呈／台北報導
台積電證實兩年內逐步撤出氮化鎵業務市場。路透
台積電證實兩年內逐步撤出氮化鎵業務市場。路透

台積電三日證實，出於對市場前景與長期策略的考量，已決定在未來兩年內逐步淡出氮化鎵（GaN）市場，並強調此舉不影響既定財務目標與整體營運。台積電基本面雖好，但考量台幣強升走勢，外資摩根士丹利（大摩）證券調降台積電今、明兩年每股稅後純益（ＥＰＳ）各百分之六、百分之十二。

國際功率半導體廠納微（Navitas）近日向美國證券交易委員會（ＳＥＣ）揭露，台積電將於二○二七年七月三十一日全面退出氮化鎵晶圓代工業務。

業界解讀，台積電此舉反映其對紅海價格戰的策略迴避，特別是來自陸系代工業者的低價競爭加劇，加上GaN投片量小、獲利貢獻有限，退出乃聚焦高附加價值領域的必然調整。

伴隨台積電逐步退出，納微轉而攜手力積電，雙方於七月一日宣布建立戰略合作關係。力積電表示，公司近年已投入GaN技術開發約兩至三年，並視其為轉型方向之一，目前產線已具備量產條件，未來將依客戶需求擴充產能。

雖然台積電決定淡出GaN市場，但基本面仍然強勁。只是，台幣近期的快速升值，仍讓大摩決定調降台積電今、明兩年每股獲利預估。這是外資圈中，第一家因為新台幣匯率強升，而調降台積電與相關硬體廠商營運表現的報告。

針對新台幣升值對電子產業的影響，尤其是指標廠台積電，大摩半導體產業分析師詹家鴻說，第二季台匯強升百分之十，恐將對台積電毛利率造成逾百分之三的衝擊，使得下半年毛利率，由原先預估的百分之五十八至百分之五十九，調降至百分之五十五至百分之五十六。

匯率升值也將對台積電的獲利造成影響。詹家鴻根據新台幣升值情況估算，同步調降台積電今、明兩年每股稅後純益至五十五點○一元以及六十四點六一元。

不過，詹家鴻強調，根據歷史經驗，新台幣升值與台積電本益比擴張及外資持股比率具有正向關。因此儘管受到新台幣升值因素影響，仍維持台積電「優於大盤」評等、及目標價一二八八元不變。

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