搭台積電進駐議題列車 「高鐵嘉義車站特定區開發案」逾萬坪地招商

高鐵第一排、「高鐵嘉義車站特定區開發案」萬坪基地正式啟動招商，全案為地上權50年，前四年不收取權利金；其中台積電（2330）先進封裝廠將進駐嘉義科學園區，預計2028年起量產，將使南台灣半導體S廊帶產業鏈範圍向北擴張至嘉義，而該案在高達1.64萬坪基地下，將成為嘉義最矚目的開發案之一。

「高鐵嘉義車站特定區開發案」招商計畫已在6月30日公告，預計10月29日截標；負責該案招商的第一太平戴維斯顧問部協理戴廣平表示，位於高鐵站前第一排，具備大面積土地的可塑性、交通條件以及地上權的財務優勢，對於自用企業或長期經營者來說，相當難得。

「高鐵嘉義車站特定區開發案」基地為高鐵嘉義站站前第一排土地，具交通便利及鄰近周邊重大建設之地理優勢，土地面積約1.64萬坪，允建容積約2.6萬坪，全案採設定地上權方式引進投資人開發經營。

戴廣平指出，全案未來可規劃辦公、零售百貨、旅館及會展中心等使用，開發經營年期50年，前四年不收取權利金，將有助於利投資人財務規劃。

他強調，隨著軌道經濟持續發酵，加上南台灣在產業翻轉的過程中，重大交通建設的節點具備著匯聚人流、商業動能的優勢，認為該案將是投資人重點評估項目之一。

近年嘉義重大建設及民間開發案如火如荼進行中，又以台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區預計2028年起量產最吸睛，將使南台灣半導體S廊帶產業鏈範圍向北擴張至嘉義，並吸引上下游供應鏈廠商進駐。

另外，位於嘉義的馬稠後產業園區後期也持續開發中，包括長庚醫療專用區及長庚科技大學嘉義校區進駐營運、無人機AI創新應用研發中心啟用、嘉義微型文創園區BOT案動土等建設，將持續為嘉義地區引入多元之產業業者、就業及居住人口。

另外緊鄰「高鐵嘉義車站特定區開發案」西側之嘉義華泰名品城開發案，將結合零售、餐飲、休閒娛樂等業種，打造南台灣大型outlet，第一期預計2028年營運，未來高鐵嘉義站周邊商業氛圍將逐漸成熟。